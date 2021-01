tmw Il Parma pensa a Lo Monaco: “Interesse che fa piacere, lottare non mi spaventa”

vedi letture

Intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’ex amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, si è detto pronto a rientrare in pista. A lui pensa il Parma nell’ottica di un possibile rinnovamento societario e ci sono stati i primi contatti. “L’Interessamento - ha detto Lo Monaco a TuttoMercatoWeb - fa sicuramente piacere. Penso che dopo aver fatto tanti anni di Serie A, tornare nella massima categoria per me potrebbe essere uno stimolo importante. Sulla carta siamo in presenza di situazioni di classifica complicate, ma lottare è una cosa che mi è propria e - ha concluso - non mi spaventa”.