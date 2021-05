tmw Inter, a sorpresa riallacciati i contatti con Simone Inzaghi: le ultime

L’Inter ci riprova per Simone Inzaghi. Riallacciati in questi minuti i contatti con l’allenatore della Lazio che sembra ad un passo dal rinnovo del contratto fino al 2024 (mancherebbero solo le firme). Secondo quanto filtra da ambienti nerazzurri però l’allenatore potrebbe accettare il corteggiamento dell’Inter. Con la Lazio che se lo scenario si verificasse si ritroverebbe spiazzata. Sono ore calde, l’Inter prova a fare un nuovo tentativo, adesso, in extremis, per Simone Inzaghi...