Inter conferma Dimarco e Perisic ma in caso di un addio, pensa a Cornet. C'è l'Atletico

Si muove sugli esterni il mercato dell'Inter. Promosso Federico Dimarco, certo della conferma in nerazzurro, Simone Inzaghi è soddisfatto anche di Ivan Perisic. Il croato, trasformato nel ruolo da Antonio Conte, è un interprete che nella posizione piace all'ex tecnico della Lazio. Via solo per offerte importanti, dunque, così il club ha deciso comunque di cautelarsi. Contatto con l'entourage di Maxwel Cornet dell'Olympique Lione, per il quale è da registrarsi anche un contatto con l'Atletico Madrid. L'esterno, che piace anche in altri grandi campionati in Europa, è valutato dall'OL tra gli 8 e i 10 milioni di euro.