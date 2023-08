tmw Inter, permane la fiducia su Sommer. Il club conta di darlo a Inzaghi entro sabato

In casa Inter permane la fiducia nel buon esito della trattativa con il Bayern Monaco per Yann Sommer: i nerazzurri non hanno individuato alternative allo svizzero, sin da subito scelto come erede di Onana e la dirigenza conta di darlo a Inzaghi entro sabato, giorno della ripresa degli allenamenti alla Pinetina. Solo se l'affare non si sbloccherà entro il weekend il club valuterà alternative di pari valore, visto che il tempo stringe ed è necessario far disputare al prossimo portiere titolare almeno una decina di allenamenti con la sua nuova squadra.

Primi contatti con l’entourage di Bento, potrebbe essere il secondo

Come scritto in precedenza comunque il club nerazzurro sta approfondendo anche un nuovo profilo, che non esclude comunque Sommer. Secondo quanto raccolto da TMW, si tratta di Bento Matheus Krepski, noto più semplicemente come Bento, classe ‘99 dell’Athletico Paranaense. L’Inter sta sondando il terreno, anche grazie ai primi contatti con l’entourage di Bento, brasiliano considerato uno dei profili più interessanti del panorama sudamericano. Da limare le richieste dell’Athletico Paranaense, che chiede circa 10 milioni di euro più bonus: per i nerazzurri, una valutazione corretta si aggirerebbe sui 7-8 milioni. Un investimento che, come detto, consentirebbe di affondare sia su Bento che su Sommer, con lo svizzero a fare da chioccia al primo, con un alto tasso di concorrenza.