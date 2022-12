tmw Inter, si lavora per il rinnovo di Skriniar: le parti si aggiorneranno dopo Malta

Un discorso rimandato, ma soltanto di pochi giorni. Prosegue la trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar, in scadenza il 30 giugno 2023: la società nerazzurra ha già formulato la propria proposta nelle scorse settimane, le parti si riaggiorneranno dopo il ritiro di Malta, in programma fino a venerdì 9 dicembre. La proposta del club è quella di mettere sul piatto 7 milioni di euro a stagione (bonus compresi), ovvero la stessa cifra percepita da Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic: al momento non c'è ancora un appuntamento fissato, ma c'è ottimismo: l'obiettivo è quello di chiudere entro la fine di dicembre.