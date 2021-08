tmw Juve, in chiusura Fagioli alla Cremonese: decisivo il pressing di Pecchia

Futuro in Serie B per Nicolò Fagioli: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus e la Cremonese hanno sostanzialmente trovato l'accordo per il prestito secco del giovane centrocampista, molto stimato da Allegri ma che ha bisogno di giocare dopo la buona stagione con l'U23 in C. Decisivo per la buona riuscita dell'affare il forte pressing di Fabio Pecchia, che proprio nella seconda squadra bianconera ha già allenato il classe 2001.