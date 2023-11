tmw Juventus a lavoro verso l'Inter: McKennie in gruppo, ancora a parte Locatelli e Danilo

Dalla Continassa arrivano novità per quel che riguarda la preparazione della Juventus della sfida contro l'Inter in programma domenica sera. Dopo l'allenamento congiunto di ieri con la Next Gen ed il rientro degli ultimi nazionali, Massimiliano Allegri a riaccolto completamente in gruppo Weston McKennie, che nella giornata di ieri aveva svolto solo una parte della seduta con i compagni e quindi è da considerarsi a tutti gli effetti recuperato per il Derby d'Italia.

Le brutte notizie invece riguardano Manuel Locatelli: il mediano bianconero anche nella giornata di oggi ha lavorato a parte rispetto al gruppo e quindi col passare delle ore le possibilità di vederlo titolare contro l'Inter sembrano diminuire. Con lui anche capitan Danilo, come del resto Timothy Weah.