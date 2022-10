tmw Juventus, Di Maria lascia la Continassa. Gli infortunati esentati dal ritiro: esami domani

vedi letture

Primo giorno di ritorno dopo la bufera in casa Juventus, ieri sconfitta a sorpresa in Israele dal Maccabi Haifa, una sconfitta che sembra aver segnato la fine dell'avventura europea della squadra di Allegri. Primo e probabilmente ultimo per Angel Di Maria, il quale è andato via poco dopo l’arrivo alla Continassa della squadra. I giocatori infortunati, stando a quanto raccolto, si allenano ma poi possono tornare a casa, sono esentati dal ritiro.

Domani gli esami per l'argentino: anche il Mondiale a rischio

A differenza di quanto sembrava, sarà domani e non oggi la giornata degli esami per il Fideo, uscito nel corso del primo tempo della sfida giocata ieri al Sammy Ofer di Haifa: il problema muscolare al flessore della coscia destra che lo ha frenato rischia infatti di aver messo fine anticipatamente al suo 2022, con conseguente addio all'ultimo Mondiale della sua carriera.