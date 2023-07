tmw Juventus in chiusura per Facundo Gonzalez: battuta folta concorrenza, i retroscena

vedi letture

Come noto, la Juventus sta chiudendo per l’acquisto di Facundo Gonzalez dal Valencia. Il difensore voleva approdare in Serie A, i bianconeri lo stanno trattando da oltre un anno ma la sua presenza al Mondiale Under 20 lo aveva posto sotto i riflettori di tanti altri club europei.

Numerose squadre italiane e non solo infatti si erano avvicinate all’uruguaiano: Milan e Salernitana su tutte tra quelle del nostro paese, ma hanno chiesto informazioni tra le altre Watford ed Everton in Inghilterra e l’Ajax e il Porto in giro per l’Europa. Ma il ragazzo ha sempre preferito la Serie A, la Juventus lo seguiva da tempo e sta per concludere l’operazione.