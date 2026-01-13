Racing Santander, Ag. Facundo Gonzalez: "Non credo cambi a gennaio"
Nel Real Racing Club de Santander, attualmente impegnato a giocarsi il primo posto in seconda divisione in Spagna, milita anche l'ex blucerchiato Facundo Gonzalez.
Il difensore uruguayano rientra tra la vasta gamma di profili accostati alla Sampdoria ed è seguito da diversi club. Il suo agente Martin Guastadisegno ha così commentato in esclusiva ai microfoni di Sampdorianews.net la situazione del classe 2003, di proprietà della Juventus, in ottica mercato:
"Credo che non succederà nulla a gennaio. Facundo sta giocando bene in Spagna, non penso che cambi".
