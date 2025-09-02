Ufficiale Juventus Next Gen, saluta Facundo Gonzalez: va in prestito al Racing Santander

Termina l'avventura con la Juventus Next Gen per Facundo Gonzalez, che va in prestito in Spagna. Questo il comunicato del club bianconero: "Facundo Gonzalez giocherà la stagione 2025/2026 in Spagna: è ufficiale infatti la cessione a titolo temporaneo del difensore uruguaiano al Racing Santander.

Nato a Montevideo ma cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Espanyol e Valencia, il ventiduenne è bianconero dall’estate del 2023. Quella nella seconda divisione spagnola sarà la terza esperienza in prestito di Facundo Gonzalez dopo quella con la Sampdoria nella stagione 2023/2024 e la scorsa in Olanda con il Feyenoord con cui è sceso in campo in dieci occasioni (due delle quali in Champions League). In bocca al lupo per questa esperienza in Spagna, Facundo!".