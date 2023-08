tmw Juventus, trovato l'accordo con Berardi: manca quello col Sassuolo. I dettagli

Il futuro di Domenico Berardi potrebbe essere alla Juventus, questa volta davvero. Già nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di questa possibilità, con le prossime ore che saranno calde per il capitano neroverde che ha espresso la volontà di valutare altre destinazioni. La valutazione è di 20 milioni di euro più bonus e in Italia, oggi, la pista principale resta quella della Juventus.

Accordo tra il giocatore e i bianconeri.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il calciatore ha raggiunto l'accordo con la Vecchia Signora per un contratto triennale, ovvero fino al 2026 e adesso deve essere trovato quello tra i due club, con le parti che sono al lavoro per trovare la quadra. Nelle prossime ore proseguiranno i contatti, con la Juve che proverà comunque a inserire nella trattativa una contropartita, che potrebbe essere Iling-Junior, anche se i neroverdi preferirebbero soltanto cash.

Sullo sfondo Fiorentina e Lazio.

Come noto, sul numero 10 del Sassuolo, ci sono anche sia la Fiorentina che la Lazio, che lo seguono da diverse settimane, ma nessuno di questi due club ha l'intenzione di affondare il colpo in questa fase del mercato, con la Juventus che resta comunque in netto vantaggio, visto che adesso potrà contare anche sull'accordo trovato con il giocatore.