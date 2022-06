tmw La Juve vuole blindare De Ligt. Non sarà facile: l'olandese strizza l'occhio alla Premier

Non solo Paul Pogba. Il faccia a faccia con Rafaela Pimenta questa mattina a Milano è servito alla Juventus anche per un breve aggiornamento in merito al futuro di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese ha altri due anni di contratto e la priorità della Juventus, nell'anno dell'addio di Giorgio Chiellini, è quella di blindarlo con un contratto più lungo.

Oggi, però, non ci sono ancora i presupposti per un accordo anche perché la Juventus vorrebbe prolungare il contratto e al contempo abbassare la cifra dell'ingaggio da 8 milioni di euro più 4 di bonus a stagione. L'olandese al netto dei discorsi sulla clausola risolutoria - attualmente sui 120 milioni di euro - non pare però disponibile a prolungare l'accordo a cifre più contenute. E non esclude un trasferimento già questa estate, in quella Premier League dove ha diversi estimatori: dal Chelsea al Manchester City, passando per il Liverpool.