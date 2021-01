tmw Landucci (vice-Allegri) e l'attesa di una nuova sfida: "Io e Max speriamo di rientrare presto"

Intervistato in esclusiva da TMW per commentare il trasferimento di Mario Mandzukic al Milan, mister Marco Landucci (vice di Massimiliano Allegri) ci ha rilasciato anche una breve battuta sul suo futuro: "Al momento posso dirvi solo che speriamo di rientrare presto! Non vediamo l'ora di ripartire e di ributtarci nella mischia", le parole dell'ex secondo allenatore della Juventus che, insieme ad Allegri, aspetta una nuova avventura in panchina dopo la scadenza del loro contratto coi bianconeri dello scorso 30 giugno.