tmw Lazio, Andre Anderson al San Paolo: il giocatore ceduto in prestito per una stagione

Andre Anderson, centrocampista della Lazio che non si allenava a Formello da una settimana, è stato ceduto in prestito dai biancocelesti al San Paolo. Il giocatore andrà dunque in Brasile, con il suo contratto con i biancocelesti in scadenza nel 2023.