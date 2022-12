tmw Lazio, colpo in prospettiva per l'attacco: preso il classe 2004 Mahamadou Keita

Attaccante in arrivo per la Lazio. Mahamadou Keita, classe 2004, fratello di Keita Balde, ex biancoceleste oggi allo Spartak Mosca, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com ha definito l'accordo, grazie al lavoro dell'agente Paolo Paloni per l'approdo al club del presidente Claudio Lotito. Il ragazzo ispano-senegalese nella prima parte di stagione ha militato in Serie D nella Nocerina mettendo a referto 15 presenze e 5 gol in campionato.