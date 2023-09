tmw Lazio, Immobile e Zaccagni assenti all'allenamento: ma col Milan ci saranno

Seduta di allenamento in casa Lazio in vista della gara contro il Milan, in programma per domani alle 18 a San Siro. Ciro Immobile e Marco Zaccagni non sono in campo, ma per entrambi i giocatori si tratta di semplice gestione e saranno regolarmente a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida contro i rossoneri, quando i capitolini dovranno cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta mercoledì all'Olimpico contro il Torino.

A parte Marusic.

Adam Marusic sta invece svolgendo un allenamento differenziato, ma anche l'esterno non ha problemi, se non una semplice stanchezza, dovuta al fatto che ha giocato tutte le gare della stagione, dal 20 agosto, comprese quelle con la Nazionale.