tmw Lazio, l'opzione Lloris rimane in piedi: ecco quali sono le richieste del portiere

È notizia delle ultime ore quella per cui si è riaperta l'ipotesi di vedere Hugo Lloris venire a giocare in Serie A, in particolare nella Lazio. Le altre piste (per prima quella che porta a Sepe della Salernitana) rimangono ancora in piedi, ma allo stesso tempo non va chiusa quella dell'esperto francese.

Il portiere, attualmente in forza al Tottenham di cui è capitano ma dove è stato però scavalcato dal nuovo arrivato Vicario, non avrebbe il completo gradimento del tecnico Sarri ma sarebbe invece l'opzione preferita dal suo presidente Lotito. Ecco quali sono, secondo quanto appreso da TMW, le richieste di Lloris: non un posto assicurato a priori, ma una partenza che gli dia pari opportunità con Provedel. Non vuole insomma arrivare con i galloni del dodicesimo, ma per giocarsi un posto in campo settimana dopo settimana.