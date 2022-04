tmw Lazio, offerto a Patric il rinnovo fino al 2027: trattativa in corso col difensore

Trattativa in corso in casa Lazio per il rinnovo del contratto di Patric. Il centrale di difesa spagnolo, che con Sarri sta trovando grande continuità nell'undici titolare, è in scadenza, ma la società biancoceleste su suggerimento dell'allenatore non vuole lasciarselo scappare e ha messo sul piatto un nuovo contratto, fino a giugno 2027. Trattativa in corso, Patric nonostante le diverse offerte provenienti dall'estero potrebbe restare nella Capitale.