Lirola vicino all'addio alla Fiorentina: i Viola cercano l'intesa col Marsiglia, i dettagli

Pol Lirola è a un passo dall'addio alla Fiorentina. L'Olympique Marsiglia è vicino all'acquisto del terzino spagnolo ex Sassuolo, vero pallino dell'attuale direttore sportivo dell'OM, Pablo Longoria. Prestito con diritto di riscatto a un passo, già nelle prossime ore le parti potrebbero arrivare alla fumata bianca. Il Marsiglia era forte anche su Bryan Reynolds del Dallas e tra i nomi valutati c'era pure Issa Kabore del Mechelen. Però l'OM ha deciso di andar forte su Lirola e l'intesa sul prestito con diritto di riscatto con la Fiorentina sarebbe vicina. Poi sarà il tempo dell'attaccante: nuovi contatti per Arek Milik del Napoli anche se la distanza con gli azzurri resta importante. Non solo: i francesi sono anche alla ricerca di un rinforzo come terzino sinistro.