tmw Meluso, lo Spezia e un futuro da definire: prossima settimana il vertice con la proprietà

Mauro Meluso e un futuro tutto da definire. Tra i protagonisti del miracolo Spezia in questa stagione insieme all'allenatore Vincenzo Italiano, Meluso lo scorso agosto ha costruito una squadra in poche settimane con un budget davvero ridotto per il massimo campionato e ora, per andare avanti, vuole vederci chiaro. Vuol capire qual è il budget per la prossima stagione, quali sono i piani della nuova proprietà e se - come avvenuto finora - avrà campo libero sulle scelte di mercato.

Appuntamento alla prossima settimana quando Meluso, che ha altri due anni di contratto, incontrerà la famiglia Platek e capirà come ha intenzione di muoversi lo Spezia per la prossima stagione