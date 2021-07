tmw Milan, idea Vlasic per il post-Calhanoglu: il CSKA chiede 35 milioni di euro

Il Milan va a caccia di un fantasista in grado di non far rimpiangere Hakan Calhanoglu e nelle ultime ore, stando a quanto da noi raccolto, ha fatto un sondaggio per Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Richiesta altissima da parte del club russo, pari a 35 milioni di euro: a queste cifre l'affare non sembra essere sostenibile.