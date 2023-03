tmw Moratti: "Inter-Juve, polemiche sono tradizione. Champions, cambia molto rispetto al 2010"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è tornato a parlare commentando a TuttomercatoWeb.com le polemiche legate al gol di Kostic di ieri nella sfida che la Juventus ha vinto contro i nerazzurri: "È stata la solita Inter-Juventus dove le polemiche ci sono prima, durante e dopo la gara. Fa parte della tradizione".

Possibile che l'Inter vinca la Champions come nel 2010?

"Cambia molto perché noi avevamo due impegni contemporanei (Serie A e Champions League, ndr), oltre alla Coppa Italia, il che è una cosa molto impegnativa, mentre dovendo pensare ad uno solo è più facile. Ci auguriamo tutti che l'Inter possa vincere la Champions, ma non è semplice perché ci sono squadre forti. Siamo dalla parte del tabellone più facile, ma questo non toglie che la Champions è qualcosa di speciale".