La sconfitta contro la Juventus è stata la nona in Serie A per l'Inter, che ha allontanato ancora di più dalla testa della classifica i nerazzurri, ma ha messo adesso a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League. Lo storico ex presidente Massimo Moratti ha commentato così, in esclusiva a TuttomercatoWeb.com, il k.o. della squadra di Inzaghi e il dubbio gol convalidato a Kostic: "È stata la solita Inter-Juventus dove le polemiche ci sono prima, durante e dopo la gara. Fa parte della tradizione. L'importante è sempre vincere queste partite per non stare poi a piangerci addosso".

Cosa che all'Inter non è riuscita.

"Quella di ieri è stata una sconfitta antipatica, ora i nerazzurri non sono solo molto lontani dalla vetta, che già si sapeva, ma per loro non sarà facile neanche centrare il secondo posto".

Inzaghi andrà dunque giudicato per il cammino in Champions League?

"Non sono io che lo devo giudicare, ma i dirigenti e il presidente dell'Inter che a fine stagione tireranno le somme. Se va bene la Champions League è chiaro che salva tutto".

Può ripetere il cammino in Champions che fece la sua Inter nella stagione 2009/2010?

"Cambia molto perché noi avevamo due impegni contemporanei (Serie A e Champions League, ndr), oltre alla Coppa Italia, il che è una cosa molto impegnativa, mentre dovendo pensare ad uno solo è più facile. Ci auguriamo tutti che l'Inter possa vincere la Champions, ma non è semplice perché ci sono squadre forti".

Il sorteggio l'ha soddisfatta?

"Siamo dalla parte del tabellone più facile, ma questo non toglie che la Champions è qualcosa di speciale".