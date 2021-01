tmw Napoli, l'addio di Milik a un passo: il Marsiglia ha alzato l'offerta a 9 milioni più bonus

È in via di completamento l'uscita di Arkadiusz Milik dalla rosa del Napoli. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, infatti, l'Olympique Marsiglia ha alzato la propria offerta a 9 milioni di euro più altri 5 di bonus, includendo inoltre una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante polacco, che si prepara dunque ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera, in Ligue 1.

Già in settimana, il giocatore ha trovato l'accordo con l'OM per ciò che riguarda l'ingaggio.