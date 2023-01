tmw Napoli, Sirigu ancora in uscita? Il portiere è un'idea anche per la Reggina

Il futuro di Salvatore Sirigu potrebbe essere lontano dal Napoli già in questa sessione di gennaio e soli pochi mesi dopo il suo arrivo in azzurro. L'ultimo interessamento dopo quello del Cagliari, secondo quanto raccolto da TMW, è quello della Reggina: il club calabrese sta valutando anche altri profili, come quello legato al ritorno di Nicolas dal Pisa, ,a la pista Sirigu sta guadagnando sempre più consensi.