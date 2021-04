tmw Parma, per la prossima stagione salgono le quotazioni di Gotti

vedi letture

C'è un casting per il prossimo tecnico del Parma della prossima stagione. I dirigenti ducali sono al lavoro per cercare di capire chi può essere la scelta giusta per risalire dalla Serie B. Così tra i papabili c'è anche l'attuale allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, vicinissimo alla salvezza con l'Udinese. Da capire quale sarà l'intenzione dei bianconeri, se mantenerlo oppure cambiare guida per la prossima annata.