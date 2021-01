tmw Parma scatenato: intesa economica per Zirkzee, da definire la formula col Bayern

Il Parma è scatenato: dopo Dennis Man, in arrivo nel pomeriggio per firmare dalla FCSB, il club di Krause sta per piazzare anche un colpo in attacco. Si tratta di Joshua Zirkzee dal Bayern Monaco: intesa economica coi bavaresi, da definire se sarà prestito con obbligo di riscatto, preferito dai tedeschi, o con diritto, come propone il Parma.