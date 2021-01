tmw Parma, ecco Dennis Man: è partito per l'Italia per firmare, tutti i dettagli

Ci siamo: il Parma sta per definire il colpo Dennis Man dalla FCSB. L'esterno rumeno è in arrivo al club allenato da Roberto D'Aversa, ha vinto la concorrenza di Adam Ounas del Cagliari e di Franco Vazquez del Siviglia. Il giocatore è partito per l'Italia per firmare un contratto di 4 anni e mezzo. Maxi investimento di Krause per prenderlo da 13+2 di bonus. I dettagli dei bonus: un milione se Man giocherà 10 partite con la Nazionale in due anni, e un altro milione se segna 15 gol in cinque anni a Parma. Il giocatore è atteso già nel primo pomeriggio in città per visite e firma.