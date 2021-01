tmw Piccini saluta l'Atalanta e torna al Valencia: il giocatore è appena arrivato in città

Cristiano Piccini torna al Valencia. I pipistrelli e l'Atalanta hanno deciso di comune accordo di interrompere il prestito del classe '92 in nerazzurro (una sola presenza) e di rimandarlo in Spagna per la seconda parte della stagione. Come appreso da TMW, Piccini è appena atterrato a Valencia e pronto così a iniziare una nuova avventura proprio nel club a cui aveva dato priorità assoluta vista la possibilità di cambiare maglia a gennaio.