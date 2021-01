tmw Atalanta, Piccini sempre più vicino al ritorno al Valencia: pronta l'interruzione del prestito

Cristiano Piccini è sempre più vicino al ritorno al Valencia. Secondo quanto appreso da TMW, nelle ultime ore si sono registrati infatti netti passi avanti per l'interruzione del prestito del laterale classe '92 con l'Atalanta e il suo conseguente rientro in Spagna. Il calciatore, come raccontatovi giorni fa proprio su queste colonne, ha indicato il Valencia come priorità assoluta per provare a tornare protagonista nella seconda parte di questa stagione e, dopo aver inizialmente preso tempo, adesso anche il club spagnolo sembra convinto di riportarlo a casa anzitempo. Per Piccini, nel 2020-2021, si conta d'altronde solamente una presenza con la maglia nerazzurra finora.