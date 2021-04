tmw Quando ripartirà la ICC? Il CEO: “USA quasi pronti, dipende da governi e vaccini”

Charlie Stillitano è l’executive chairman di Relevent Sports, società che ha creato e che gestisce la International Champions Cup, torneo estivo che negli ultimi anni ha portato in giro per il mondo tante big italiane ed estere. Nel corso della sua intervista a TMW, Stillitano ha parlato anche dell’eventuale ripresa del torneo in tempi di pandemia: “Difficile dirlo oggi, davvero ancora non lo sappiamo. Dipende tutto dalle vaccinazioni e dai vari governi. I vaccini qua negli USA vanno benissimo e magari potremmo presto riaprire anche col pubblico negli stadi. Ma in altri paesi la situazione è molto diversa e per questo le squadre europee avrebbero forti limitazioni nel venire qua fra test, quarantene e via dicendo. Aspettiamo di capire le evoluzioni per decidere come muoverci…”.

