Sul gol non dato al Verona contro l'Inter è intervenuto a TMW Radio, durante il Maracanà Show, l'ex fischietto Mauro Bergonzi: "Abisso era un arbitro promettente. L'episodio mi ha lasciato perplesso. Il gol era assolutamente regolare, non c'è alcun intervento falloso del giocatore su Handanovic, va di spalla in maniera pulita. Nessuna protesta? Dal campo spesso non ti accorgi di nulla, quindi magari non si è reso conto di quanto accaduto. Si poteva andare al monitor, è un errore e quindi chiaro ed evidente errore".