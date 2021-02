tmw radio Cardone su Ibrahimovic a Sanremo: "Certe volte è allenante pure il riposo"

vedi letture

Giuseppe Cardone, ex difensore, ha parlato delle polemiche sulla presenza di Ibrahimovic al Festival di Sanremo nel suo intervento di ieri a TMW Radio: "Credo che lui abbia le spalle abbastanza larghe per sopportare eventuali critiche, che sono già iniziate. Sarà il campo a fare la differenza, se il Milan dovesse vincere l'anno prossimo ce ne manda sei o sette (ride, ndr)! La cosa è particolare, ma alla fine il giocatore salterà giusto un paio d'allenamenti e per un 40enne forse è anche un bene. Ok lavorare, ma certe volte è allenante pure il riposo, ti permette di recuperare le energie meglio. Poi è ovvio che il Milan non vinca o perda per Ibrahimovic a Sanremo, penso la cosa sposti poco".