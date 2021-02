tmw radio Colantuono: "A Roma come a Napoli non vedo grossi problemi. Fonseca ok"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'allenatore Stefano Colantuono ha parlato della situazione della Roma e di Paulo Fonseca: "Lo accusano di non battere le grandi, eppure ricordo che qualche anno fa sentivo i discorsi opposti. Si dice che per vincere i campionati non si devono perdere punti con le piccole, e battere una big porta sempre gli stessi tre punti. Chiaro, qualche scontro diretto lo devi vincere, ma la Roma è terza. Vale lo stesso discorso del Napoli. Vedo soluzioni tattiche fatte bene da Fonseca, mi pare stiano disputando un buon campionato. Chi fa l'allenatore, però, lo sa: in un'annata non sei mai tranquillo sempre, e in questi momenti fa la differenza quanto riesce a pararti la società. Già con Dzeko, per ora, si sono comportati bene: non vedo tutti questi problemi”.