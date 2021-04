tmw radio Di Gennaro: "Roma, col Man United servirà carattere e più equilibrio dietro"

L'opinionista Antonio Di Gennaro, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche della Roma e del suo impegno di questa sera di Europa League: "Il Manchester United è una grande squadra ma non più quella di una volta. La Roma deve interpretare la partita per mettere sul campo la personalità oltre alla tecnica e la tattica: con tutti quei giovani non so quanta ne abbiano, ma il rientro di Smalling è importante in tal senso. Potrei citare sennò Pellegrini, Dzeko e Mkhitaryan. Oppure Spinazzola, Veretout... Ma i primi che ho citato mi sembra possano dare di più. Già domani sarà indicativa, comunque: di fatto poi gli è rimasto solo questo obiettivo, e ci vorrà più equilibrio difensivo rispetto al campionato. L'attacco del Manchester mette i brividi".