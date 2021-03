tmw radio Dossena: "Juve, giocatori sopravvalutati o allenatore sbagliato. Qualcosa non va"

Beppe Dossena, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche della stagione della Juventus, non certo convincente: "O sono stati sopravvalutati i giocatori, o l'allenatore scelto non ha avuto le capacità di gestire questo gruppo. L'analisi è tutta qui, ma questo tipo di analisi può farla solo la società. Certo è che qualcosa non è stato fatto al meglio. Ma io metto nel mirino i giocatori, che sono loro che vanno in campo. Se le cose non vanno, qualcuno deve prendere la bacchetta magica e non vorrei che nel gruppo non ci sia chi faccia questo, penso ai senatori".