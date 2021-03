tmw radio Galante: "Bastoni l'erede di Chiellini ma i difensori di oggi hanno un problema"

vedi letture

L'ex difensore Fabio Galante, oggi dirigente sportivo, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L'intervista inizia dalla possibile vincitrice di questa Champions: "Fatemi dire almeno due squadre... Bayern Monaco o PSG, per quanto mi riguarda è la finale anticipata. Anche il Manchester City però ci può stare che vinca... Chi dice Porto spera nel miracolo. Tutti avrebbero voluto affrontarli, ma credetemi che a volte le squadre sulla carta più semplici si rivelano le più difficili. Se ci penso, però, alla fine sono dettagli: un errore come quello di Bentancur all'andata, rischia di non farti passare".

Esiste la sottovalutazione dell'Europa League?

"Giocare la Champions e l'Europa League non può portarti certi pensieri. Si sente dire, ma secondo me è la forza delle avversarie ad evidenziare che qualcosina in Italia ci manca. Mi sembrano dati di fatto".

Come lo vede il Toro?

"Giampaolo prendeva troppi gol in fondo alle partite, cose veramente incredibili mentre con Nicola mi sembra che stia succedendo il contrario. Se lo merita, e spero che possa fare il percorso inverso che fece col Crotone, in bicicletta da Torino a Crotone. Se la giocano, per il mio passato gli auguro ogni bene".

Che effetto fa vedere Amelia sulla panchina del Livorno?

"Gli ho fatto i complimenti e un grossissimo in bocca al lupo. Non so in quanti altri avrebbero accettato quella situazione societaria, anche se mi metto nei suoi panni, e per noi che ci abbiamo giocato è difficile dire di no. A certa gente che vuole fare calcio senza avere la possibilità, dico: perché non stai a casa? Divento matto a sentire che ancora certi personaggi possano gestire le società di calcio. Per qualcuno di questi soggetti, forse, è meglio che non ci siano i tifosi...".

Cristiano Lucarelli a Terni sta andando bene.

"Sono contentissimo, lui appena smesso ha subito intrapreso la strada da allenatore e fatto tanta gavetta. Gli garba fare l'allenatore, finalmente ha trovato società, ambiente e squadra giusta".

Quando Chiellini smetterà si chiuderà un'era? Chi potrebbe succedergli, altrimenti?

"Giorgio per qualità, caratteristiche, temperamento e carriera è ed è stato un grandissimo difensore, dal quale difficile scappare. Chi gli si può avvicinare per come sta andando secondo me è Bastoni dell'Inter: sta facendo belle cose nonostante la giovane età. Qui però dico una cosa, e ne parlavo con Cannavaro: si diceva che purtroppo il ruolo del difensore è già cambiato. Prima ci allenavamo su duelli uno-contro-uno in area, sui cross, mentre oggi si pensa più a giocarla, a costruire dal basso. Si perdono un po' di quelle cose che ha Chiellini nel DNA, vedo troppi gol facili".