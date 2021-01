tmw radio Maida: "Con Fonseca non c'è spazio per Dzeko. Scambio con Eriksen? No"

vedi letture

Roberto Maida, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ieri a TMW Radio per fare il punto della situazione sul caos Dzeko in casa Roma: "La mancanza di Dzeko contro lo Spezia è un segnale che ha dato la società, con cui deve fare i conti il bosniaco. Di sicuro c'è che se rimane Fonseca, non vedo come possa trovare spazio. Se la situazione non precipita, la società vuole andare avanti con il portoghese. Non credo allo scambio con Eriksen, che guadagna come il bosniaco: la Roma ha bisogno di abbassare il monte ingaggi".