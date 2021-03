tmw radio Maida: "Roma meno bella ma ora c'è una difesa più solida"

Il giornalista Roberto Maida a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha commentato la vittoria della Roma sul Genoa: "Una squadra che come, sempre quando trova squadre più deboli, riesce a sfangarla. Si è vista una delle peggiori partite della Roma come qualità di gioco. E' stata una vittoria sporca. Nelle ultime due partite in difesa non ha rischiato nulla. Fonseca, dopo il ko col Milan, ha assestato la squadra cambiando delle cose. E' meno bella e più solida. Fonseca? Non convince pienamente la società, ed è così dall'inizio del suo percorso. Ma ha retto a pressioni forti e conquistato risultati importanti. Non sta facendo nulla di straordinario, perché questi giocatori sono forti".