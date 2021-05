tmw radio Porrini: "L'Atalanta scenderà in campo contro il Milan come se fosse una finale"

A TMW Radio l'ex giocatore Sergio Porrini, ha parlato della prossima sfida di campionato tra Atalanta e Milan, con i rossoneri che devono vincere per non farsi scavalcare dalla Juventus e non perdere la qualificazione alla prossima Champions League: "No, sono convinto che giocando a Bergamo, anche se senza pubblico, scenderanno in campo come se fosse una finale: il 2° posto entrerebbe nella storia. Per un club come l'Atalanta, che si è creata un percorso continuo di crescita, sarebbe l'apice del quinquennio. Vorranno dimostrare che meritano di essere secondi, per loro è come se fosse uno scontro diretto, se perdono è il Milan che arriva secondo".