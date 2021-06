tmw Real Sociedad, chiesto all'Inter il portiere Ionut Radu in prestito

Possibile futuro in prestito per il portiere Ionut Radu, estremo difensore classe '97 legato all'Inter da altri tre anni di contratto che nell'ultima stagione ha ricoperto il ruolo di vice Handanovic.

Sondaggio della Real Sociedad, club che ha chiesto l'estremo difensore ex Genoa e Parma per la prossima stagione.