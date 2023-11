tmw Retroscena Scamacca: preferita l'Atalanta all'Inter. Trattativa di mesi chiusa in 24 ore

La doppietta contro l'Empoli può essere il trampolino di lancio per Gianluca Scamacca. Il centravanti in estate ha scelto l'Atalanta piuttosto che andare all'Inter, sia per una questione di progettualità che per una questione personale. A Milano sarebbe stato come minimo la seconda scelta, dietro a Lautaro Martinez e con un posto da dividersi con Marcus Thuram. A Bergamo è il numero nove, il titolare, con la possibilità di esplodere e prendersi un posto da titolare all'Europeo in Germania (sempre che l'Italia ci arrivi, cosa non troppo scontata).

La trattativa però andava avanti da mesi. Scamacca ha parlato con Luca Percassi e Tony D'Amico, dando la disponibilità di andare a Bergamo. Quando è arrivata l'Inter sul giocatore, l'Atalanta ha pareggiato l'offerta dell'Inter da 25 milioni più 5 di bonus, vincendo lo sprint e chiudendo in poche ore. Scamacca quindi ha fatto una scelta di campo, per mostrare di valere quello step successivo e che può portarlo a una grande squadra da titolare e non come possibile comprimario. Dopo la chiusura dell'affare Scamacca ha poi parlato con Gasperini, felice di essere allenato dal tecnico atalantino.

Confermate quindi le parole di Marotta di qualche giorno fa. "Per Scamacca inizialmente abbiamo avuto una sua disponibilità. Poi strada facendo le volontà sono cambiate, magari riteneva l’Atalanta più adatta per il suo percorso. A quel punto ci siamo ritirati dalla trattativa". Su Scamacca c'era anche la Roma che, però, non ha mai affondato il colpo.