tmw Reynolds e i dettagli della formula: ora il Benevento, la Juventus formalmente in estate

Bryan Reynolds al Benevento. L'affare è dietro l'angolo, le parti sono d'accordo su tutto. Il giocatore arriverà in Italia dal FC Dallas in prestito con obbligo di riscatto. Una volta esercitato, il giocatore sarà venduto alla Juventus con un gentlemen agreement tra le parti come accaduto per Merih Demiral col Sassuolo: venne preso dai neroverdi dall'Alanyaspor con questa formula nel gennaio del 2019 e ceduto alla Juve a luglio. Le cifre saranno di 7.5 milioni di euro, il Benevento potrebbe tenerlo ancora per una stagione in caso di salvezza, anche in caso di acquisto e successivo prestito da parte della Juventus.