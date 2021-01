tmw Reynolds e il futuro a Benevento e Juventus: ore decisive, attesa per l'ok del Dallas

vedi letture

Sono ore decisive per il trasferimento di Bryan Reynolds dal FC Dallas al Benevento. Il Bruges, in Belgio, sta cercando il rilancio last second ma le italiane sono nettamente avanti e a un passo dalla chiusura. Affare da 7,5 milioni di euro, la Strega è ai dettagli per provare a chiudere a breve. Il club campano lo prenderà in prestito con obbligo di riscatto, poi la Juventus in estate, via gentlemen agreement, lo acquisterà a titolo definitivo. In caso di salvezza, lo presterà per un'altra stagione al Benevento. Si attende però ancora l'ultimo ok del Dallas.