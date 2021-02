tmw Roma, Pau Lopez destinato alla cessione. Musso è in pole position

La Roma pare avere deciso su chi puntare come suo prossimo portiere titolare. Si tratta di Juan Musso, portiere dell'Udinese e della nazionale argentina, che piace a De Sanctis e Tiago Pinto. L'Udinese negli ultimi anni ha sempre chiesto 30 milioni di euro a chi ha condotto sondaggi esplorativi, ma in estate potrebbe esserci un leggero cambio di tendenza. Così il via libera potrebbe esserci intorno ai 25 milioni, anche per finanziare la rivoluzione che probabilmente l'Udinese farà cedendo lui e De Paul.

PAU LOPEZ DA CEDERE - Così lo spagnolo, ex Betis Siviglia, finirà sul mercato senza nessuna possibilità di scegliere. A meno che da qui alla fine della stagione sia assoluto protagonista per arrivare in Champions League - o più in alto - ma il tempo di Lopez a Roma è oramai finito. Nel budget della prossima stagione quindi un portiere ha la priorità assoluta e se l'Inter non dovesse affondare il colpo (innescando un'asta) Musso è il nome cerchiato in rosso. Le alternative sono Gollini e Silvestri, anche se meno convincenti.