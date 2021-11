tmw Roma, summit per il futuro di Reynolds: il club crede nel talento, possibile prestito

vedi letture

Tra i giocatori finiti in tribuna nelle ultime uscite in casa Roma, Bryan Reynolds è un capitale al quale la società giallorossa non vuole rinunciare. Perché nel terzino destro arrivato dal FC Dallas la proprietà dei Friedkin e la dirigenza credono fortemente: le decisioni di José Mourinho dimostrano con chiarezza che il tecnico non lo considera ancora pronto ed è per questo che le parti stanno cercando una soluzione per farsi le ossa in questo lasso di tempo.

Incontro e prestito

Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, le parti si sono aggiornate, entourage e società, proprio per parlare del presente e del futuro del forte terzino americano. Che la Roma ha strappato alla corte di altri club (la Juventus lo voleva prendere in sintonia col Benevento, vista l'indisponibilità di uno slot da extracomunitario), e per questo a gennaio la sensazione è che per Reynolds possa esserci spazio in prestito altrove. Gli estimatori non mancano.