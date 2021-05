tmw Sassuolo, nuovi contatti con Giampaolo: il tecnico è un nome caldo per i neroverdi

Il Sassuolo prosegue il casting per prendere l'eredità di Roberto De Zerbi, da ieri ufficialmente allenatore dello Shakhtar Donetsk in Ucraina. La società neroverde ha come nome caldo, in questo momento, Marco Giampaolo: ieri, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe stato un nuovo contatto diretto tra le parti. La trattativa va avanti: su Giampaolo c'è anche l'interesse della Sampdoria che però deve ancora ufficializzare i rinnovi dirigenziali e che ha anche altri obiettivi.