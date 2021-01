tmw Spezia, Bartolomei verso la Cremonese

Non solo entrate. Spezia al lavoro anche in uscita. E il centrocampista Paolo Bartolomei va verso la Cremonese, operazione vicina alla fumata bianca. Lo Spezia, che sta per accogliere Saponara in prestito con diritto di riscatto, si muove su più fronti. Bartolomei ai saluti, pronto per una nuova avventura...