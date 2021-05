tmw Spezia su Eduardo Quaresma. Contatti per il centrale dello Sporting CP

Un nome nuovo dal Portogallo per lo Spezia. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società ligure sarebbe su Eduardo Quaresma dello Sporting CP. Classe 2002, difensore centrale, è stato proposto dall'entourage del giocatore allo Spezia che ha gradito l'ipotesi e sta per dare il via a una trattativa per il giovane difensore della società di Lisbona.